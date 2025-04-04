В России высказались о возможности восстановления прямого авиасообщения с США

Сенатор Климов допустил восстановление прямого авиасообщения между РФ и США

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США возможно, но о сроках говорить пока рано, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вопрос этот поднимался еще на переговорах в начале года на Ближнем Востоке. Дело в том, что без прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Нью-Йорком очень трудно нормализовать даже дипломатические отношения. Там возникают огромные сложности с дипломатической почтой, с обменом сотрудников, с подготовкой визитов. То есть нормальные отношения между США и Россией без прямого авиасообщения в XXI веке невозможны», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что авиасообщение между Россией и США продолжалось даже в годы холодной войны.

«То, что сделали при [бывшем президенте США Джо] Байдене, это, конечно, катастрофа как для нас, так и для американцев, и для мирового сообщества в том числе. В общем, дело это вполне возможное, но о сроках я бы пока умолчал», — заключил он.

Ранее ️глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США обсуждают восстановление прямого авиасообщения. Он выразил надежду продвинуться в этом вопросе. Также, по словам Дмитриева, посольство РФ и МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов.

