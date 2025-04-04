В Подмосковье раскрыли данные о повреждениях после попытки атаки беспилотника

Глава Чеховского округа Собакин: При попытке атаки БПЛА повреждены остекления

В Чеховском муниципальном округе Московской области после ночной попытки атаки беспилотника в жилых домах повреждено остекление. Об этом сообщил глава округа Михаил Собакин в Telegram-канале.

«Сегодня в 02:05 над территорией м.о. Чехов силами ПВО сбит 1 БПЛА. Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления», — написал Собакин.

По его информации, никто не пострадал, других разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Глава муниципального округа призвал жителей сохранять спокойствие и сообщать об обнаружении обломков по телефону 112.