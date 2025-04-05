В России захотели выпустить монету с изображением Жириновского

ЦБ одобрил идею выпуска монет с изображением Жириновского

В России захотели выпускать юбилейные монеты с изображением политика Владимира Жириновского, сообщает Ura.ru со ссылкой на документ инициативы.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Они предложили выпустить монету в связи с 35-летием деятельности политической партии, а также 80-летием со дня рождения основателя ЛДПР. В Центробанке (ЦБ) одобрили идею.

Зампред Банка России Сергей Белов в ответном письме партии напомнил об определенных ограничениях для ЦБ изображений и имен россиян при выпуске монет. В связи с этим Белов запросил фотографии Жириновского с предоставлением согласия его детей и жены на использование имени и изображения политика.

Информация, предоставленная ЦБ, будет передана Анастасии Боцан-Харченко, дочери Жириновского, которая руководит Фондом имени отца, а также является членом организационного комитета, который занимается подготовкой к празднованию юбилея основателя ЛДПР.

Ранее ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Спустя три года после его ухода из жизни доверие жителей России выросло до 66 процентов. Это может быть связано с серьезными изменениями в мире, на фоне которых эпатажные политики, подобные Жириновскому, зачастую оказываются наибольшими реалистами, уверены социологи.