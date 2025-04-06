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04:16, 6 апреля 2025Россия

В Мордовии завершили работы на месте падения дрона

Оперслужбы завершили работы на месте падения беспилотника в Саранске
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оперативные службы завершили работы на месте падения беспилотника в Саранске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики Мордовия.

Утверждается, что специалисты окончили обследование территории, после чего эвакуированные жители были возвращены в свои дома. Режим чрезвычайной ситуации, однако, продолжает действовать.

«Отдельное спасибо нашим жителям — отнеслись к ситуации с полным пониманием, быстро реагировали на все просьбы сотрудников», — сказал глава Мордовии Артем Здунов.

Ранее украинский дрон в небе над Мордовией сняли на видео. На кадрах видно беспилотник самолетного типа на фоне подсвеченного огнями неба. Также слышен характерный для работы БПЛА звук.

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