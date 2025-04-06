В Мордовии завершили работы на месте падения дрона

Оперслужбы завершили работы на месте падения беспилотника в Саранске

Оперативные службы завершили работы на месте падения беспилотника в Саранске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики Мордовия.

Утверждается, что специалисты окончили обследование территории, после чего эвакуированные жители были возвращены в свои дома. Режим чрезвычайной ситуации, однако, продолжает действовать.

«Отдельное спасибо нашим жителям — отнеслись к ситуации с полным пониманием, быстро реагировали на все просьбы сотрудников», — сказал глава Мордовии Артем Здунов.

Ранее украинский дрон в небе над Мордовией сняли на видео. На кадрах видно беспилотник самолетного типа на фоне подсвеченного огнями неба. Также слышен характерный для работы БПЛА звук.