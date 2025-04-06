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20:03, 6 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на сложности при сбивании российских ракет

Спикер ВВС ВСУ Игнат: Модернизированные «Искандеры» и «Кинжалы» сложнее сбить
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Модернизированные российские «Искандеры» и «Кинжалы» стало сложнее сбивать. Об этом заявил представитель командования ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, после появления систем Patriot на вооружении, ВСУ «начали показывать хорошие результаты — сбивание Кинжалов, Искандеров». «Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты», — добавил Игнат.

Представитель ВВС ВСУ уточнил, что системы NASAMS и IRIS-T «пока не справляются с подобными угрозами».

Ранее Игнат заявил, что переданные Украине американские истребители F-16 не смогут переломить ход конфликта. По его словам, устаревшие модели истребителей F-16, которые есть в распоряжении у ВСУ, не могут конкурировать в воздушном бою с российскими Су-35 один на один.

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