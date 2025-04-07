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19:09, 7 апреля 2025Силовые структуры

Автор российского фильма со Шварцнегером получил срок по делу о взятке

В Москве автору «Тайны Печати дракона» режиссеру Петрухину дали 4 года
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве по делу о взятке Дорогомиловский районный суд приговорил к четырем годам колонии режиссера Алексея Петрухина, известного как автор фильма «Тайна печати дракона», где снялись такие звезды Голливуда как Арнольд Шварцнегер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Суд признал Петрухина виновным в покушении на посредничество во взятке. Хотя фабула дела не раскрывалась, известно, что в 2020 году Фонд кино потребовал лично с режиссера вернуть 180 миллионов рублей с процентами после провала снятого со звездами Голливуда блокбастера.

Примечательно, что в 2021 году актер Арнольд Шварценеггер стал номинантом на «Золотую малину» из-за своего участия в российско-китайском фильме Петрухина «Тайна печати дракона».

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