Данные Зеленского о попадании по Кривому Рогу опровергли

ВС РФ ударили ракетой в фугасном снаряжении по скоплению ВСУ в Кривом Роге

Украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что Российская армия нанесла удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, попав при этом по детской площадке. По его данным, жертвами стали мирные жители. Также он указал, что это свидетельствует о том, что Россия не хочет мира.

При этом в российском Минобороны сообщили, что удар был нанесен 4 апреля в 18:49 по местному времени ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами, которое проводилось в одном из ресторанов города Кривой Рог.

В результате удара, сообщили в МО РФ, были уничтожены до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники. Название ресторана при этом не указывалось.

Кроме того, о том, что удар был нанесен осколочно-фугасной боевой частью (БЧ), сообщают и российские военкоры. По их словам, на это указывает кадры с места, опубликованные жителями города в соцсетях: столб дыма и пыли свидетельствуют, что удар был осколочно-фугасной БЧ. Военкоры объяснили, что кассетная БЧ взрывается со множеством хлопков в небе от раскрытия суббоеприпасов, однако подобного в Кривом Роге не было.

Военкор Юрий Подоляка, в свою очередь, подчеркивает, что удар Вооруженных сил РФ был прицельным — по месту скопления военных противника, а не по гражданским объектам. «По моим данным на момент удара вокруг ресторана было до 15 автомобилей высокой проходимости с охраной. А в самом ресторане проходило совещание командного состава ВСУ и иностранных наемников», — уточнял он.

Также не верно суждение Зеленского о том, что Россия не хочет мира. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва хочет и готова обсуждать мир с украинской стороны. «Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами, — подчеркивал он. — Но при устранении первопричин, которые привели к сегодняшней ситуации». Только сегодня представитель Кремля вновь сделал акцент на том, что Москва поддерживает идею прекращения огня на Украине. В частности, о позитивных намерениях страны говорит и тот факт, что Путин принял условие американского президента Дональда Трампа не бить по объектам украинской энергетики.

Сообщение Зеленского о том, что ВС РФ ударили баллистической ракетой с кассетной боевой частью по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге и о том, что Россия не хочет мира, не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».