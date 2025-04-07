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15:04, 7 апреля 2025Россия

Девочку без признаков жизни и ее последнее письмо в стихах нашли в регионе России

В Дагестане девочку нашли в шкафу, она оставила прощальное письмо матери
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Девочку 12-ти лет без признаков жизни нашли в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает портал «Лента новостей Дагестана».

Свои прощальные стихи школьница написала печатными буквами на тетрадном листе в полоску. В них девочка приносит матери извинения и просит не заправлять ее кровать. На опубликованной фотографии видны оставленные школьницей помарки и сделанные ею ошибки.

Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА» уточняет, что девочку нашел брат. Он пытался спасти сестру, однако ни он, ни прибывшие по вызову медики не смогли ей помочь.

Ранее другую девочку без признаков жизни нашли в Казани. Она также оставила записку. В ней она обратилась к родителям, попросив у них прощения.

ЖЗЛ
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