Девочку без признаков жизни и ее последнее письмо в стихах нашли в регионе России

В Дагестане девочку нашли в шкафу, она оставила прощальное письмо матери

Девочку 12-ти лет без признаков жизни нашли в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает портал «Лента новостей Дагестана».

Свои прощальные стихи школьница написала печатными буквами на тетрадном листе в полоску. В них девочка приносит матери извинения и просит не заправлять ее кровать. На опубликованной фотографии видны оставленные школьницей помарки и сделанные ею ошибки.

Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | НОВОСТИ ДАГЕСТАНА» уточняет, что девочку нашел брат. Он пытался спасти сестру, однако ни он, ни прибывшие по вызову медики не смогли ей помочь.

Ранее другую девочку без признаков жизни нашли в Казани. Она также оставила записку. В ней она обратилась к родителям, попросив у них прощения.