Блогера Жидковского призвали проверить на предмет ЛГБТ

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на ЛГБТ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить выступление блогера Алексея Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант-2025» на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий направил обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова, в котором призвал проверить блогера на предмет ЛГБТ. Он уточнил, что деятельность Жидковского вызывает серьезные опасения насчет влияния на формирование взглядов у молодежи. В частности, в своем блоге он делится мнениями, которые способны «негативно сказаться на восприятии норм и ценностей».

«На сайте организаторов "Тотального диктанта" указано, что в 2025 году акция проводится с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией», — сказал Слуцкий.

