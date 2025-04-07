Минобороны сообщило о шести нарушениях ВСУ моратория на удары по энергоинфраструктуре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки шесть раз нарушили мораторий на удары по энергетике. О нарушениях журналистам сообщили в Минобороны России.
По информации оборонного ведомства, ВСУ нанесли удары по энергоинфраструктуре в Брянской, Ростовской, Воронежской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.
Отмечается, что из-за удара ВСУ в одном только Мясниковском районе Ростовской области около тысячи потребителей остались без света.
Ранее в Минобороны сделали вывод о недоговороспособности украинских властей после многократного нарушения ВСУ моратория на атаки по объектам энергетики.