Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 7 апреля 2025Россия

Минобороны сообщило о шести нарушениях ВСУ моратория на удары по энергоинфраструктуре

МО России: ВСУ за сутки шесть раз нарушили мораторий на удары по энергетике
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки шесть раз нарушили мораторий на удары по энергетике. О нарушениях журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, ВСУ нанесли удары по энергоинфраструктуре в Брянской, Ростовской, Воронежской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.

Отмечается, что из-за удара ВСУ в одном только Мясниковском районе Ростовской области около тысячи потребителей остались без света.

Ранее в Минобороны сделали вывод о недоговороспособности украинских властей после многократного нарушения ВСУ моратория на атаки по объектам энергетики.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названа главная угроза Украине со стороны Маска

    Мужчина в военной форме пригрозил «порезать экипаж» на борту российского самолета

    Россиянам спрогнозировали рекордное подорожание кофе

    Американец переехал в российский город из любви к Федору Достоевскому

    В российском городе больше полусотни домов остались без света

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Российские студенты подрались в ожидании зачета

    В России оценили сообщения о подготовке армии к масштабному наступлению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше