Минобороны сообщило о шести нарушениях ВСУ моратория на удары по энергоинфраструктуре

МО России: ВСУ за сутки шесть раз нарушили мораторий на удары по энергетике

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки шесть раз нарушили мораторий на удары по энергетике. О нарушениях журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, ВСУ нанесли удары по энергоинфраструктуре в Брянской, Ростовской, Воронежской и Херсонской областях, а также в Донецкой народной республике.

Отмечается, что из-за удара ВСУ в одном только Мясниковском районе Ростовской области около тысячи потребителей остались без света.

Ранее в Минобороны сделали вывод о недоговороспособности украинских властей после многократного нарушения ВСУ моратория на атаки по объектам энергетики.