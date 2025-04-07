На Кубе начали собирать российские машины

УАЗ: Ульяновские внедорожники начали собирать на Кубе

Ульяновские внедорожники УАЗ начали собирать на Кубе. Об этом заявил руководитель направления PR/SMM компании Дмитрий Тытюченко, его слова приводит Пятый канал.

Российская компания начала выпускать машины на другом континенте впервые. На заводе островного государства установили современное оборудование и внедрили системы контроля качества. К сентябрю на Кубе будут выпускать до пятисот автомобилей УАЗ, на предельной мощности предприятие сможет производить до полутора тысяч автомобилей в год.

Изначально новая площадка будет выпускать модели «Патриот» и «Пикап», которые будут адаптированы под местный климат и особенности дорог на острове.

«Мы уверены, что потребители по достоинству оценят эффективность и функциональность исконно российских внедорожников», — отметил глава проекта Сергей Дорохов.

В 2025 году российские производители автозапчастей планировали начать работу в Африке. Так, торговый представитель России Максим Петров заявил, что производство могут запустить в Нигерии — первая группа предпринимателей посетила столицу страны Абуджу осенью. По словам Петрова, детали для машин, которые будут производить на другом континенте, будут поставляться как в Россию, так и в другие страны Африки.