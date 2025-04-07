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11:00, 7 апреля 2025Мир

На Западе потребовали у США дорожную карту вывода американских войск из Европы

Politico: НАТО требует план вывода американских войск из Европы
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США должны предоставить союзникам по НАТО подробный план на случай вывода американских войск с Европейского континента. С таким требованием в интервью журналу Politico выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

«Нам нужно иметь какой-то совместный с американцами план относительно "дорожной карты"», — объяснил глава оборонного ведомства.

По словам Хяккянена, «четкий план» нужен для того, чтобы «у России не было возможности попытаться что-то предпринять».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен принципу коллективной обороны Североатлантического альянса.

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