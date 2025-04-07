Россияне ринулись скупать товары с Овечкиным в преддверии его рекорда по голам

В России начали скупать товары с капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным на фоне его приближающегося рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса CDEK.Shopping, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, с 31 марта по 6 апреля поисковые запросы со словом хоккей выросли на 70 процентов по сравнению с позапрошлой неделей, а со словом Овечкин — на 200 процентов. Самыми популярными товарами у покупателей стали шайбы — спрос на них вырос на 50 процентов, а также клюшки и хоккейные джерси — рост на 40 и 25 процентов соответственно.

Кроме того, в преддверии рекорда россияне ринулись массово скупать джерси Овечкина — за прошлую неделю было сделано на 120 процентов больше заказов, чем неделей ранее.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).