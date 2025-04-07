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05:00, 7 апреля 2025Забота о себе

Супруги раскрыли экстремальный способ поддержать страсть в сексе после 25 лет брака

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Daria Tkachenko / Unsplash

Супруги Джемма и Даррен, которые живут вместе уже 25 лет и воспитали двоих детей, рассказали, что сохранили опасную секс-привычку. Их историю опубликовало издание Metro.

По словам Джеммы, после рождения детей их с мужем интимная жизнь изменилась, однако пара ставит перед собой задачу делать секс регулярным, даже если он быстрый. В ход идет даже молодежная привычка заниматься любовью на улице. «В 2006 году в нашей сексуальной жизни наступило затишье, потому что мы увязли в работе и отдалились друг от друга, ничего не было в течение шести месяцев. Теперь мы стараемся ставить перед собой интимные задачи, чтобы углубить нашу связь — я рекомендую это и друзьям», — рассказала женщина.

Недавно супруги решили в течение недели заниматься сексом каждый день, и одним утром захотели переспать в парке. «Мы шли по улице около 10 минут, когда я почувствовала руки Даррена на своих плечах, он прижал меня к сосне — это немного неудобно и жестко, но я была так возбуждена, что мне было все равно. Он подарил мне глубокий, томный поцелуй, как будто мы не целовались уже целую вечность», — вспомнила Джемма.

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Женщина заявила, что такие экстремальные занятия любовью для пары заканчиваются одновременным оргазмом. Кроме того, для супругов нормальна и другая интимная привычка, при которой есть опасность встретить полицейских или прохожих — они мастурбируют друг другу в машине на обочине.

Ранее пользователи сети перечислили самые смешные, на их взгляд, причины, послужившие для них поводом отказаться от секса с партнером. Так, некоторые мужчины пожаловались на невыносимый запах косметических средств партнерши.

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