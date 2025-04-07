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00:56, 7 апреля 2025Мир

В Британии заявили об успехе спецпредставителя Путина на переговорах с США

Guardian: Глава РФПИ Дмитриев переиграл США на переговорах по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Глава Фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев переиграл США на переговорах по Украине в Вашингтоне. Об этом заявило издание The Guardian.

По словам автора статьи, Дмитриев отправился в Вашингтон с целью «удержать» президента США Дональда Трампа на своей стороне. Это произошло на фоне недовольства американского лидера по поводу прекращения огня.

«Ограниченный оптимизм, существовавший в некоторых кругах на Украине в отношении того, что переговоры могут привести к значимому пути к миру, давно испарился», — говорится в статье.

Кроме того, на Западе визит главы РФПИ в Америку назвали «тузом в рукаве Путина». Автор статьи Berliner Zeitung Томас Фасбендер отметил, что Дмитриев стал «самым высокопоставленным кремлевским чиновником», посетившим США с начала российской спецоперации на Украине.

Ранее Дмитриев раскрыл сроки новых контактов между Россией и США. «Мы видим начало уважительного, хорошего диалога», — сказал он.

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