В Челябинске запустили поздравительные ролики в честь побившего рекорд Овечкина

На медиаэкранах в Челябинске запустили поздравительные ролики в честь Овечкина

На медиаэкранах по всей Челябинской области запустили поздравительные ролики в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Видео с поздравлениями капитана «Вашингтон Кэпиталс» появились на экранах в Челябинске, Копейске, Сатке, Магнитогорске и других городах Южного Урала.

«Без моих ребят, без организации, без фанатов, без тренеров я бы не стоял здесь и не превзошел бы Великого [Гретцки]. Всем болельщикам во всем мире, русским, мы сделали это, это история! Самое важное: моей маме, семье, жене, моим прекрасным детям — спасибо за вашу поддержку», — сказал сам спортсмен в интервью после рекордного гола.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).