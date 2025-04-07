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01:30, 7 апреля 2025Россия

В Москве столкнулись два автобуса

В Северном Бутово произошло ДТП с двумя автобусами, есть пострадавшие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В столичном районе Северное Бутово в воскресенье, 6 апреля, произошло ДТП с двумя автобусами: коммерческим и городским. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

«(6 апреля) Около 22:08 на улице Грина, в районе дома 1к8, произошло ДТП с участием коммерческого автобуса и городского автобуса 948-го маршрута (....) (Пострадавшим) оказывается медицинская помощь» — сообщили в Мосгортрансе.

Telegram-канал «112» уточнил, что по состоянию на 23:05 6 апреля, пострадали восемь человек. На месте аварии работали врачи и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что машина скорой столкнулась с Mercedes на Донской улице в Москве. Предположительно, реанимобиль не уступил дорогу иномарке.

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