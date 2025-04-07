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07:06, 7 апреля 2025Россия

В Приморье обнаружили пропавшую в годы войны российскую подлодку ТОФ

ТОФ: В заливе Петра Великого нашли пропавшую в 1941 году подлодку М-49 «Малютка»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) совместно с ветеранами моряками-подводниками нашли затонувшую в годы Великой Отечественной войны российскую подлодку ТОФ типа «Малютка». Она пропала 16 августа 1941 года, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает ТАСС.

«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой М-49», — указали в ТОФ. Там добавили, что лодка пропала вместе с экипажем, состоявшим из 22 человек.

Место и тип субмарины установили спасатели судна «Игорь Белоусов». Они изучили объект под водой современными поисковыми устройствами, благодаря чему удалось определить форму, размеры и вооружения подлодки и соответствие этих параметров субмаринам «Малютка».

Такой тип субмарин получил свое название за размеры, которые позволяли перевозить их без разборки по железной дороге. Подлодки серии «М» обладали водоизмещением 258 тонн, были оснащены двумя торпедами в носовых аппаратах и 45-мм пушкой у рубки.

Ранее в США оценили «Черную дыру» (так называют дизель-электрические подлодки проекта 636.3 за их малозаметность) Тихоокеанского флота России. Корабли отличаются акустической скрытностью, большой дальностью поражения целей и современным вооружением.

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