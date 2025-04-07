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11:53, 7 апреля 2025Бывший СССР

Зурабишвили сравнила протестующих в Грузии с солдатами ВСУ

Экс-президент Грузии Зурабишвили сравнила солдат ВСУ с протестующими в Грузии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПротесты в России

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнила протестующих в республике с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова передает телеканал 1TV.GE.

«Грузинская молодежь находится на улице уже 140 дней и не покидает ее точно так же, как наши украинские друзья и украинская молодежь не покидают окопы», — заявила Зурабишвили в Париже.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Парижа в Тбилиси поблагодарила Францию за нахождение в авангарде «глобальной борьбы за демократию и свободу», обвинив Россию в манипуляциях с прошедшими в Грузии выборами.

Ранее Зурабишвили заявляла, что что протесты в стране скоро проявятся с новой силой. Она отказывается признавать как результаты выборов, так и легитимность шестого президента Грузии от правящей партии Михаила Кавелашвили.

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