Зурабишвили сравнила протестующих в Грузии с солдатами ВСУ

Экс-президент Грузии Зурабишвили сравнила солдат ВСУ с протестующими в Грузии

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили сравнила протестующих в республике с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ее слова передает телеканал 1TV.GE.

«Грузинская молодежь находится на улице уже 140 дней и не покидает ее точно так же, как наши украинские друзья и украинская молодежь не покидают окопы», — заявила Зурабишвили в Париже.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Парижа в Тбилиси поблагодарила Францию за нахождение в авангарде «глобальной борьбы за демократию и свободу», обвинив Россию в манипуляциях с прошедшими в Грузии выборами.

Ранее Зурабишвили заявляла, что что протесты в стране скоро проявятся с новой силой. Она отказывается признавать как результаты выборов, так и легитимность шестого президента Грузии от правящей партии Михаила Кавелашвили.