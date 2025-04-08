Эрдоган обвинил оппозицию в уличном терроре

Эрдоган: Оппозиция устраивает террор и мешает расследованию по делу Имамоглу

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции препятствует расследованию дела против мэра Стамбула Экрема Имамоглу и попустительствует уличному террору и вандализму. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал TRT Haber.

«В политике нет и не может быть места оскорблениям, уличному террору, вандализму, насилию, разрушениям и богохульству. (...) НРП действует как маргинальная организация, а не как партия, занимающаяся политикой на демократической основе», — отметил Эрдоган.

По его словам, лидер оппозиции Озгюр Озель, вместо того чтобы содействовать расследованию дела о коррупции, препятствует ему и пытается «прикрыть базирующиеся в Стамбуле преступные организации». Он также заявил о провале попыток оппозиции заручиться поддержкой Запада.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции, что стало причиной массовых протестов по всей стране.

