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13:03, 8 апреля 2025Путешествия

Фантомные метки появились на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета Бегишево — Петербург
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Фантомные метки появились на радаре самолета российской авиакомпании «Победа». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

7 апреля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Бегишево в Санкт-Петербург. Когда лайнер находился в районе города Чудово Новгородской области, на приборе ТКАС появилось шесть неопознанных меток без признака высоты.

При этом отмечается, что средства наблюдения не фиксировали такое количество отметок в районе события. Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили полет, он прошел благополучно.

Ранее в ЮАР грузовой самолет придавил трех инженеров в ангаре. Лайнер сорвался с домкрата из-за неисправности подъемника.

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