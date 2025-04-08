Фантомные метки появились на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета Бегишево — Петербург

Фантомные метки появились на радаре самолета российской авиакомпании «Победа». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

7 апреля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Бегишево в Санкт-Петербург. Когда лайнер находился в районе города Чудово Новгородской области, на приборе ТКАС появилось шесть неопознанных меток без признака высоты.

При этом отмечается, что средства наблюдения не фиксировали такое количество отметок в районе события. Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили полет, он прошел благополучно.

Ранее в ЮАР грузовой самолет придавил трех инженеров в ангаре. Лайнер сорвался с домкрата из-за неисправности подъемника.