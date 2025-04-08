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13:42, 8 апреля 2025Культура

Композитор Рыбников потребовал изъять свои треки со стримингов и подал на них в суд

Композитор Рыбников хочет изъять свои произведения со всех онлайн-платформ
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Советский и российский композитор Алексей Рыбников, автор музыки для культовых отечественных картин, подал в суд на платформы YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте» и «Яндекс Музыка». Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Рыбников потребовал изъять свои композиции с онлайн-сервисов. Сообщается, что шесть исков были направлены на защиту исключительных прав на музыкальные произведения, и еще до принятия решения по заявлениям суд постановил «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права» — то есть ограничить доступ к уже размещенным трекам.

На указанных в исках платформах сейчас невозможно найти тему из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», песню «Бу-ра-ти-но!», композиции из картины «Усатый нянь». Досудебное решение исполнили также «МТС Музыка» и Apple Music.

В 2011 году стало известно, что Алексею Рыбникову отказали в передаче помещения кинотеатра «Патриот» под театр Московской государственной мастерской под его руководством. Тогда композитор заявил, что больше всего его раздражают пустые обещания и фальшь.

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