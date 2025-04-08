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12:28, 8 апреля 2025Силовые структуры

Осужденный на два пожизненных срока ангарский маньяк сознался в новой расправе

«112»: Раскрыто еще одно преступление ангарского маньяка Попкова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Раскрыто еще одно преступление Ангарского маньяка Михаила Попкова, приговоренного к двум пожизненным срокам за расправу над более чем 80 женщинами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, следователи установили причастность Попкова к расправе над женщиной, совершенной в 2011 году. Маньяк зарубил ее туристическим топориком в здании водонасосной станции, а затем сжег тело. Он уже дал признательные показания.

В январе 2024 года сообщалось, что Попкова этапировали из Иркутска в колонию в Мордовии после того, как он дал новые показания по трем расправам над женщинами в возрасте от 25 лет до 31 года. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, что суммируется с двумя пожизненными заключениями в колонии особого режима.

Всего ангарскому маньяку вынесли четыре приговора.

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