Россиянкам назвали самые модные юбки

Стилистка Динара Ивлиева назвала трикотажные юбки самыми модными в 2025 году

Стилистка Динара Ивлиева назвала россиянкам самые модные юбки 2025 года. Соответствующий комментарий приводит портал «Леди Mail.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала читательницам присмотреться к асимметричным и трикотажным моделям. Кроме того, она призвала обратить внимание на юбки-плиссе с едва заметными складками.

В то же время, по словам специалистки, актуальными станут варианты из денима любой длины и юбки-баллоны. Последние, как отмечает Ивлиева, выглядят нестандартно и выделяют из толпы. Особенно трендовыми считаются юбки-баллоны длины мини в сочетании с облегающей футболкой, лонгсливами или оверсайз джемперами.

Кроме того, собеседница издания упомянула цветовую гамму. Так, актуальными являются бежевые, коричневые, синие, голубые, белые, желтые, красные и светло-розовые тона.

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