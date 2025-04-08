Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:45, 8 апреля 2025Экономика

Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты

Юрист Голубева: Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК вырастут с октября на 4,5%
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева заявила, что заработные платы рада россиян увеличатся с 1 октября этого года на 4,5 процента. Ее слова приводит РИА Новости.

Юрист уточнила, что повышение зарплат ожидает сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы. Индексация выплаты состоится во всех российских регионах, отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который уравняет зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Платить обновленную зарплату губернаторам будут из федеральной казны. Правительство страны обеспечит финансирование этих расходов, а осуществлять выплаты будут в Управлении делами президента РФ.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине допустили капитуляцию Киева

    В Китае назвали США самой большой хакерской империей

    Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты

    Трамп высказался о покупке Евросоюзом энергоресурсов у США

    В Гренладии исключили любые разговоры о покупке острова

    Суд оштрафовал Telegram на несколько миллионов рублей

    Главу Белгородской области приняли за мошенника при обзвоне жителей

    Раскрыты сроки выхода Android 16 на смартфонах Samsung

    Любителям экспериментировать в постели назвали самые авантюрные позы для нескучного секса

    Сотрудница школьной столовой дважды занялась сексом с учеником у себя дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше