Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты

Юрист Голубева: Зарплаты сотрудников прокуратуры и СК вырастут с октября на 4,5%

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева заявила, что заработные платы рада россиян увеличатся с 1 октября этого года на 4,5 процента. Ее слова приводит РИА Новости.

Юрист уточнила, что повышение зарплат ожидает сотрудников прокуратуры, Следственного комитета (СК), а также судебной системы. Индексация выплаты состоится во всех российских регионах, отметила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который уравняет зарплаты губернаторов и вице-премьеров. Платить обновленную зарплату губернаторам будут из федеральной казны. Правительство страны обеспечит финансирование этих расходов, а осуществлять выплаты будут в Управлении делами президента РФ.