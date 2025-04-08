У чиновника российского Минсельхоза изъяли элитную недвижимость и мотоцикл Harley-Davidson

Суд изъял у чиновника Минсельхоза Александрова квартиры, дома и мотоцикл

В Москве Кунцевский суд изъял в доход государства собственность главы структуры Минсельхоза Михаила Александрова. Об этом сообщает РИА Новости.

Александров является фигурантом дела о получении откатов от сельхозпроизводителей в виде взяток в особо крупном размере. По решению суда он лишился квартиры в ЖК на западе Москвы, нескольких апартаментов на берегу Черного моря, земельные участки в дачном поселке Немчиновка, два жилых дома площадью 335 и 272 квадратных метра с баней и мотоцикл Harley-Davidson.

Инициатором изъятия имущества стала Генпрокуратура, указавшая, что обвиняемый предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и сведениях, касающихся имущества супруги и детей.

Ранее Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации имущества чиновника Росприродназора, у которого были обнаружены полумиллиардные активы.