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10:33, 8 апреля 2025Силовые структуры

У чиновника российского Минсельхоза изъяли элитную недвижимость и мотоцикл Harley-Davidson

Суд изъял у чиновника Минсельхоза Александрова квартиры, дома и мотоцикл
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Москве Кунцевский суд изъял в доход государства собственность главы структуры Минсельхоза Михаила Александрова. Об этом сообщает РИА Новости.

Александров является фигурантом дела о получении откатов от сельхозпроизводителей в виде взяток в особо крупном размере. По решению суда он лишился квартиры в ЖК на западе Москвы, нескольких апартаментов на берегу Черного моря, земельные участки в дачном поселке Немчиновка, два жилых дома площадью 335 и 272 квадратных метра с баней и мотоцикл Harley-Davidson.

Инициатором изъятия имущества стала Генпрокуратура, указавшая, что обвиняемый предоставлял недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и сведениях, касающихся имущества супруги и детей.

Ранее Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации имущества чиновника Росприродназора, у которого были обнаружены полумиллиардные активы.

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