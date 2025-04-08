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10:30, 8 апреля 2025Россия

В Госдуме взялись за дело в отношении «начинающего абу-бандита» и задались одним вопросом

Депутат ГД Матвеев попросил ускорить следствие в отношении «абу-бандита»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме попросили ускорить следствие по факту издевательства над братом участника специальной военной операции. На ход дела обратил внимание депутат Михаил Матвеев, опубликовав постановление о передаче дела по подследственности в Telegram.

В документе указано, что в начале марта некий Максат заставил мальчика зайти в полынью, угрожая в противном случае расправой. В резолютивной части датированного 21 марта постановлением говорится о передаче дела в Следственный комитет. Вероятно, это связано с тем, что потерпевший — несовершеннолетний.

Однако с тех пор решение по материалу в отношении «начинающего абу-бандита» так и не принято, заявил Матвеев. «Что тянете?» — поинтересовался депутат и добавил, что взял дело на контроль. Также у него появились вопросы к квалификации совершенного деяния.

Ранее в Новом Уренгое толпой избили дочь участника спецоперации. Выяснилось, что на девушку напали мигранты.

ЖЗЛ
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