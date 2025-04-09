Банк России указал на распространенную ошибку инвесторов

ЦБ: 42 % россиян ошибочно верят, что инвестиции частников страхует государство

В России 42 процента опрошенных розничных инвесторов ошибочно полагают, что инвестиции частных инвесторов застрахованы государством. Это показало исследование, проведенное Банком России.

Кроме того, 85 процентов респондентов осознают разницу между инвестициями и сбережениями. Самым распространенным инструментом, которым пользуются инвесторы, оказались ценные бумаги российских компаний. За ними с серьезным отрывом следуют государственные облигации. Однако 45 процентов не имеют плана инвестирования. Другие десять процентов не смогли ответить, есть ли у них такой.

Также оказалось, что подавляющее большинство инвесторов одномоментно готовы потерять до 25 процентов вложенных средств. При этом, по мнению 52 процентов респондентов, прежде чем приступать к инвестициям, следует сначала сформировать подушку безопасности.

По словам инвестбанкира Евгения Когана, если частный российский инвесторов ищет, куда вложить миллион рублей, то ему стоит присмотреться к государственным или корпоративным облигациям. Кроме того, приемлемым вариантом будут драгоценные металлы, а также акции и фонды ликвидности.