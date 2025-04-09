Информацию о принуждении российских подростков к работе опровергли

Опровергнуты данные о принуждении подростков к работе из-за дефицита рук в РФ

В антироссийских Telegram-каналах появились посты о том, что в связи с «дефицитом рабочих рук» и подписанием президентом России Владимиром Путиным закона, который дает работодателям возможность привлекать к работе в выходные во время летних каникул детей в возрасте от 14 до 18 лет, теперь подросткам не потребуется никаких бумаг о согласии органов опеки и попечительства, чтобы заключить трудовой договор. «Остается надеяться, что все будет добровольно, без принудительно», — говорилось в посте.

7 апреля Владимир Путин действительно подписал закон, разрешающий привлекать детей с 14 лет к работе, но только в выходные во время летних каникул. Антироссийские каналы также исказили информацию, что не потребуется никаких бумаг, чтобы подростков приняли на работу, хотя в действительности документ устанавливает несколько условий, которые нужно выполнить для привлечения подростков к трудовой деятельности. В случае детей от 15 лет обязательно потребуется письменное согласие самого ребенка, а для подростков 14 лет — согласие ребенка и одного из родителей. Если речь идет о детях-сиротах, то, помимо согласия подростка, будет требоваться согласие от органа опеки и попечительства. Нововведения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Также утверждение, что школьников могут «принудительно» привлекать к работе, не соответствует ст. 37 Конституции РФ, в которой сказано, что использование принудительного труда запрещено. Также ст. 34. ФЗ «Об образовании в РФ» подчеркивается, что привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

К тому же в феврале этого года Центробанка РФ выпустил заявление, в котором объявил, что напряженность на рынке труда в России перестала нарастать. Говорилось о сокращении доли предприятий, испытывающих дефицит кадров, и что количество вакансий уменьшается, при этом число резюме растет.

Информация, что из-за кадрового дефицита в России подростков будут заставлять работать не получила распространения в российских средствах массовой информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».