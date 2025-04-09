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04:16, 9 апреля 2025Ценности

Кейт Хадсон в прозрачном платье без бюстгальтера появилась на научной премии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Американская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в откровенном наряде без бюстгальтера. Фото публикует Page Six.

45-летняя звезда посетила в Санта-Монике премию Breakthrough Prize («Премия за прорыв»), которую называют «Оскаром» в области науки. Она предстала перед камерами в прозрачном макси-платье ливанского бренда Elie Saab. Предмет гардероба обнажал плечи артистки и был украшен золотистыми и серебристыми бусинами и пайетками.

Также Хадсон распустила волосы, уложив их с объемом у корней, и нанесла макияж с черными стрелками и серыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

Ранее в апреле Кейт Хадсон поделилась фото в оголяющем грудь купальнике.

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