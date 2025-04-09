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16:03, 9 апреля 2025Культура

Кристина Асмус отреагировала на слухи об отстранении от съемок после скандала

Кристина Асмус назвала клеветой слухи об отстранении от съемок в сериале «Склиф»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Кристина Асмус, известная по ролям в сериале «Интерны» и фильме «Текст», ответила на слухи о том, что ее отстранили от съемок в проекте «Склиф». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Артистка назвала обвинения в срыве съемочного процесса и конфликтах с коллегами ложью.

«Это клевета. Берегите себя», — написала Асмус.

Ранее сообщалось, что актрису Кристину Асмус выгнали из сериала «Склиф». 36-летняя артистка якобы просила менять сценарий в последний момент и требовала указать ее в титрах в качестве креативного продюсера.

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