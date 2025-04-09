Москвич захотел выучить у знахаря галактический язык и не выжил

Shot сообщил о смерти 54-летнего москвича, обучавшегося на знахаря

В Москве 54 местный житель захотел обучиться у знахаря галактическому языку, чтобы самому стать целителем и вылечить язву, но не выжил. О его смерти сообщил проект «Shot проверка» в закрытом Telegram-канале.

Как выяснили журналисты, мужчина сильно переживал потерю сына и в 2021 году обратился к называющему себя мастером духовного развития Алексею Санаде. По словам жены москвича, ее супруг изучал нумерологию и параллельно посещал онлайн-кружок. Сначала он просто почистил свой рацион питания, а затем начал голодать, в результате похудев на 30 килограммов и заработав гигантскую язву. На уговоры лечиться лекарствами россиянин не реагировал.

По информации Shot, мужчина также ходил на прием в квартиру Санады, и тот якобы запрещал клиенту пить таблетки и лечиться у врачей. Кроме того, как рассказала жена москвича, наставник заверил, что через 16 дней мужчина полностью выздоровеет, а язва исчезнет. Россиянин прислушивался и пил только «заряженную» воду, а также пытался «держать связь с космосом». Однако в один из дней он потерял сознание в туалете. Кроме того, началась рвота с кровью. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти пациента.

Как заявила вдова, после произошедшего Санада уехал из Москвы, но извинился и вернул все деньги в размере около полумиллиона рублей. В беседе с Shot называющий себя мастером духовного развития россиянин заверил, что не запрещал клиенту посещать врача и беспокоился за его здоровье, пытаясь помочь справиться с язвой на «духовном уровне».

Ранее в Дагестане сообщали о смерти младенца после нетрадиционных методов лечения. Как стало известно, ребенок получил ожоги 18 процентов тела, опрокинув на себя чайник. Когда мальчика перевели в обычную палату, его родители решили отвести сына к знахарям. Те заверили, что избавят пациента от шрамов с помощью гусиного жира, который, предположительно, смешивали с медом. Спустя несколько дней состояние младенца ухудшилось. Спасти его не удалось.