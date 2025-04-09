Отказ Ефремова от курения в колонии назвали ложью

Shot: Актер Михаил Ефремов весь срок в колонии курил крепкие сигареты

Заслуженный артист России Михаил Ефремов курил крепкие сигареты весь срок в колонии. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на одного из освободившихся сокамерников актера.

По данным источника, у Ефремова «всегда была пачка красных "Мальборо"». Другие заключенные рассказали, что артист «только делает вид», что бросил вредную привычку, при этом оставаясь «заядлым курильщиком», пишет канал.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что в колонии актер бросил пить и курить. Он также подчеркнул, что Ефремов страдает от тяжелой одышки.