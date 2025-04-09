Ozon удалил признанную недостоверной рекламу по требованию ФАС

Компания Ozon удалила рекламу, которую ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недостоверной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Речь идет о видеоролике от Озон Банка с рекламой, который был опубликован на одном из видеохостингов. Там была информация о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации. С жалобой на видеоролик с недостоверными сведениями о финансовом продукте в ведомство обратился Банк России. «Озон Банк не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услугу предоставляет другая организация — Озон Кредит», — констатировала ФАС.

В пресс-службе Ozon РБК заверили, что предписание ФАС исполнено и ролик удален. Представитель компании подчеркнул, что главная цель состоит в том, чтобы предоставлять клиентам достоверную и прозрачную информацию о своих финансовых продуктах, компания продолжит работать в этом направлении.