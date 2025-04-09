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12:47, 9 апреля 2025Экономика

Ozon удалил признанную недостоверной рекламу

Ozon удалил признанную недостоверной рекламу по требованию ФАС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Компания Ozon удалила рекламу, которую ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недостоверной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение компании.

Речь идет о видеоролике от Озон Банка с рекламой, который был опубликован на одном из видеохостингов. Там была информация о возможности покупки товаров в рассрочку в приложении кредитной организации. С жалобой на видеоролик с недостоверными сведениями о финансовом продукте в ведомство обратился Банк России. «Озон Банк не имел в своей линейке такого финансового продукта. В поясняющей сноске в течение короткого времени трудным для восприятия способом было указано, что услугу предоставляет другая организация — Озон Кредит», — констатировала ФАС.

В пресс-службе Ozon РБК заверили, что предписание ФАС исполнено и ролик удален. Представитель компании подчеркнул, что главная цель состоит в том, чтобы предоставлять клиентам достоверную и прозрачную информацию о своих финансовых продуктах, компания продолжит работать в этом направлении.

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