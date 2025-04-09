Подполье сообщило об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: По пункту дислокации ВСУ под Харьковом был нанесен удар

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Чугуев прилетело по пункту временной дислокации [ВСУ] на окраине», — сказал он.

Прежде Лебедев сообщил, что Российские войска нанесли поражение элитному подразделению ВСУ, в составе которого было десять единиц военной техники. Удар произошел в городе Изюм Харьковской области.

Ранее Российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по центральной артиллерийской базе ВСУ. Также ВС РФ атаковали украинское предприятие, задействованное в выпуске дронов.