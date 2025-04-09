Прекращение компенсационных выплат за аренду жилья в Курской области опровергли

Власти Курской области опровергли сообщение о прекращении выплат жителям

Информация о том, что с 1 мая 2025 года в Курской области якобы прекращаются компенсационные выплаты за аренду жилья жителям приграничных территорий, начала распространяться в соцсетях и мессенджерах в начале апреля. На данный момент подобные публикации отсутствуют.

В качестве подтверждения сведений был приведен снимок документа — распоряжение губернатора региона, датированное 7 апреля. В нем он поручил координационному совету «в связи с прекращением боевых действий разработать план мероприятий по возвращению граждан, вынужденно покинувших приграничные районы Курской области, в постоянные места проживания».

Если проверить список опубликованных документов на официальном сайте правительства Курской области, под указанным номером значится документ, касающийся работы федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Кроме того, власти Курской области в официальном Telegram-канале опровергли информацию о прекращении программы выплат. «На самом деле такого документа не существует. (…) Проверяйте информацию перед ее распространением!» — сказано в комментарии пресс-службы.

Соответствующая мера была принята в ноябре прошлого года — об этом сообщал оперштаб Курской области. «Воспользоваться ею смогут граждане, расходы которых на аренду жилья и коммунальные услуги превышают 22 процента среднего совокупного дохода семьи», — говорилось в посте. Решение о прекращении поддержки на данный момент принято не было.

Утверждения о прекращении выплат жителям Курской области не получили распространения в СМИ, в то время как опровержение данной информации опубликовали многие издания, в их числе оказались «Коммерсантъ», «АиФ.ру», KP.RU, РБК, ТАСС, «Городские известия», KurskCity.

Информация о прекращении с 1 мая текущего года компенсационных выплат за аренду жилья жителям в Курской области оказалась фейковой. Власти официально опровергли данные сведения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».