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13:20, 9 апреля 2025Экономика

Набиуллина назвала новый риск для российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина назвала мировые торговые войны новым риском для России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Банку России придется обращать внимание на мировые торговые войны, которые развязывает администрация президента США Дональда Трампа, потому что это новый риск, угрожающий национальной экономике. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Текущие изменения в мировой торговле она оценила как тектонические. По словам Набиуллиной, пока очень сложно судить о том, куда они приведут мировую экономику и как повлияют на Россию. Однако Центробанку, в том числе, необходимо учитывать их возможные последствия при принятии решения по ключевой ставке.

Речь идет об импортных пошлинах, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении почти всех стран мира. Их базовый размер составляет 10 процентов, но для значительного количества стран ставки оказались в несколько раз выше. В том числе, для Китая они изначально составляли 34 процента, а для Европы — 20 процентов.

После того как Пекин ответил на новые пошлины зеркально, Трамп поручил добавить к тарифам еще 50 процентов, так что с учетом действовавших ранее пошлин их общий размер превысил 100 процентов.

Экономисты указывают, что глобальные торговые войны могут остановить мировой экономический рост и даже вызвать рецессию или полноценный финансовый кризис. Традиционно в таких условиях страдают страны, зависящие от сырьевого и энергетического экспорта, потому что они сталкиваются с падением спроса.

Для России основной угрозой остается резкое снижение цен на нефть, бьющее по нефтегазовым доходам бюджета. По состоянию на первую половину дня среды, 9 апреля, нефтяные котировки находятся на минимумах за последние четыре года.

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