Набиуллина назвала новый риск для российской экономики

Глава ЦБ Набиуллина назвала мировые торговые войны новым риском для России

Банку России придется обращать внимание на мировые торговые войны, которые развязывает администрация президента США Дональда Трампа, потому что это новый риск, угрожающий национальной экономике. Об этом во время выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Текущие изменения в мировой торговле она оценила как тектонические. По словам Набиуллиной, пока очень сложно судить о том, куда они приведут мировую экономику и как повлияют на Россию. Однако Центробанку, в том числе, необходимо учитывать их возможные последствия при принятии решения по ключевой ставке.

Речь идет об импортных пошлинах, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении почти всех стран мира. Их базовый размер составляет 10 процентов, но для значительного количества стран ставки оказались в несколько раз выше. В том числе, для Китая они изначально составляли 34 процента, а для Европы — 20 процентов.

После того как Пекин ответил на новые пошлины зеркально, Трамп поручил добавить к тарифам еще 50 процентов, так что с учетом действовавших ранее пошлин их общий размер превысил 100 процентов.

Экономисты указывают, что глобальные торговые войны могут остановить мировой экономический рост и даже вызвать рецессию или полноценный финансовый кризис. Традиционно в таких условиях страдают страны, зависящие от сырьевого и энергетического экспорта, потому что они сталкиваются с падением спроса.

Для России основной угрозой остается резкое снижение цен на нефть, бьющее по нефтегазовым доходам бюджета. По состоянию на первую половину дня среды, 9 апреля, нефтяные котировки находятся на минимумах за последние четыре года.