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09:41, 9 апреля 2025Экономика

Россия закупила аналоги оземпика

«Ведомости»: Госзакупки препаратов на основе семаглутида выросли на 28 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Caroline Ruda / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году государственные закупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид (одно из торговых названий — «Оземпик») выросли относительно 2023 года на 28 процентов, до 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на поисково-аналитическую систему по управлению тендерами «Тендерплан».

По мнению экспертов, рост популярности этого препарата связан в числе прочего с заявлениями известных людей. По их словам, похудеть им удалось именно благодаря семаглутиду. Однако ссенью 2022 года Novo Nordisk заявила о прекращении поставок оземпика в РФ. Позже две фармкомпании получили принудительную лицензию на выпуск семаглутида под марками «Семавик» и «Квинсента».

В конце марта появилась информация, что в 2026 году на рынок выпустят новые препараты для борьбы с ожирением и диабетом. Предполагается, что они смогут прийти на замену «Оземпику» и «Вегови».

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