Россиянину вынесли приговор за госизмену и терроризм

Жителя Забайкалья осудили на 15 лет за госизмену и терроризм

2-й Восточный окружной военный суд приговорил 38-летнего жителя Читы Максима Иванникова к 15 годам лишения свободы за госизмену и терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Россиянин признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности»), части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации»), части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с конца 2020 по февраль 2024 года Иванников общался с представителем террористической организации и вступил в ее ряды. Он распространял символику организации, помогал реализовывать ей пропагандистские и агитационные мероприятия, разрабатывал способы и методы дестабилизации обстановки в России.

Осужденный призывал в интернете к вступлению в террористическую организацию и свержению конституционного строя России. Кроме того, он отправил спецслужбам Украины личные данные о военном Вооруженных сил России (ВС РФ), участвующем в специальной военной операции.

