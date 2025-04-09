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16:50, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

У россиян появился новый быстрорастущий способ заработка

Российские блогеры стали зарабатывать через VK AdBlogger
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

У российских блогеров появился новый быстрорастущий способ заработка — платформа VK AdBlogger, к которой за последние полгода присоединились более 55 тысяч авторов, сообщила соцсеть «ВКонтакте» «Ленте.ру».

Среди участников VK AdBlogger — такие блогеры-миллионники, как Карина Кросс, Милана Некрасова, Даша Дошик, Влад Соколовский и другие инфлюенсеры.

За полгода через платформу было размещено более 320 тысяч публикаций. Чаще всего рекламу через VK AdBlogger размещал бизнес из сферы e-commerce, компании из телеком-отрасли, сферы образования, онлайн-кинотеатры, бизнес сферы хобби и развлечений.

Через платформу чаще всего продвигают посты с фото — доля таких публикаций почти три четверти из всех материалов. На втором месте по популярности — клипы. Наиболее популярными для интеграций стали сообщества на темы развлечений и юмора, кино, новостей, кулинарии.

Стоимость размещения в VK AdBlogger — от 500 рублей. Здесь рекламодатели могут выбирать интересующих авторов, оценивать статистику сообществ и размещать рекламу в сообществах, а авторы — назначать цены за услуги и получать заявки от рекламодателей.

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