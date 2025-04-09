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18:17, 9 апреля 2025Среда обитания

В России начали по-новому следить за вывозом мусора

РЭО запустил рейтинг вывоза ТКО
Мария Черкасова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский экологический оператор (РЭО) запустил рейтинг по предоставлению услуги вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) для регионов. Об этом сообщили в пресс-службе РЭО.

Рейтинг формируется на основе фотографий контейнерных площадок, которые в специальное приложение должны загружать водители мусоровозов до и после опустошения контейнеров. Алгоритмы определяют, сколько контейнеров было опустошено и насколько полно, затем строят рейтинг на основе этих данных.

В настоящее время норму смогли выполнить только Санкт-Петербург и Удмуртская Республика, где в систему попали фотографии вывоза мусора с более чем 30 процентов контейнерных площадок. Остальные регионы попали в так называемую «красную зону».

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В скором времени в Федеральной государственной информационной системе учета ТКО (ФГИС УТКО) будет создана карта с рейтингом субъектов. Для регионов-аутсайдеров в «красной зоне» пути решения с вывозом отходов будут «обсуждаться на самом высоком уровне», далее будут приниматься необходимые меры по стабилизации работы операторов вывоза мусора в этих субъектах страны, заявил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Ранее российское правительство опубликовало новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Документ вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Правила регламентируют обращение с отходами для российских регионов. Так, к 2030 году российские регионы обязаны повсеместно поставить разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. Оранжевые контейнеры будут использоваться для пластика, зеленые — для стекла, коричневые — для пищевых отходов, серые — для несортированных отходов, синие — для групп однородных отходов.

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