В России начнут задерживать SMS с кодами во время подозрительных звонков

T2 и ВТБ задержат отправку SMS при телефонных разговорах

Стратегический партнер ВТБ — оператор связи Т2 (ранее Tele2) — внедрит систему задержки SMS с кодами доступа в «ВТБ Онлайн», если они запрашиваются во время телефонного разговора. Сообщение с кодом будет приходить с задержкой в несколько минут, а сам код станет недействительным. Это позволит снизить риски, связанные с атаками злоумышленников, которые под видом сотрудников банков или госорганов выманивают у клиентов одноразовые пароли для доступа к счетам.

Т2 станет первым оператором, внедрившим такую систему в пилотном проекте со стратегическим партнером ВТБ. Эту защиту предоставят наиболее уязвимым категориям клиентов — пенсионерам старше 60 лет и молодым людям от 14 до 21 года. Именно они чаще всего становятся жертвами мошенников, использующих методы социальной инженерии и психологического давления.

Новая система работает следующим образом: если клиент запрашивает SMS-код во время телефонного разговора, сообщение приходит не сразу, а с задержкой в несколько минут. При этом время действия кода истекает и он не может быть использован для подтверждения операций. Получить активный код клиент сможет, когда положит трубку и сделает новый запрос. Это позволит пресечь наиболее распространенные схемы обмана, когда злоумышленники под различными предлогами вынуждают жертв сообщать полученные коды.

Данная инициатива предваряет введение новых правил, установленных федеральным законом №41-ФЗ от 1 апреля 2025 года. Согласно этому документу, все операторы связи будут обязаны задерживать доставку SMS с кодами для Госуслуг, если они запрашиваются во время телефонного звонка.

«Эта технология дает клиентам драгоценное время на размышление. Когда SMS приходит не мгновенно, у человека появляется возможность осознать подозрительность ситуации и обратиться за консультацией», — поясняет генеральный директор Т2 Антон Годовиков.

Со своей стороны ВТБ продолжает развивать программу защиты от мошенничества. Как отмечает старший вице-президент банка Игорь Майстренко, только в прошлом году клиенты-пенсионеры получили страховые выплаты на общую сумму более сорока миллионов рублей по полисам, которые банк подключает для них бесплатно.

«ВТБ стремится обеспечить максимальную защиту средств своих клиентов и поддерживает совместные проекты со стратегическими партнерами, такими как T2. Обмен данными и интеграция с сервисами операторов связи поможет банкам более эффективно бороться с мошенниками, особенно когда они нацелены на обман самых уязвимых категорий клиентов. Уже сейчас ВТБ бесплатно подключает клиентам-пенсионерам страхование от мошенничества. В прошлом году пенсионеры получили по таким страховкам более 40 миллионов рублей», — подчеркнул Игорь Майстренко.

Финансовые эксперты напоминают основные правила безопасности: никогда не сообщать полученные коды третьим лицам, при подозрительных звонках сразу прекращать разговор и перезванивать в банк по официальным номерам, а также обязательно подключать двухэтапную аутентификацию для всех важных сервисов. Новая система защиты станет дополнительным инструментом в борьбе с постоянно меняющимися схемами телефонного мошенничества.

Обязательная задержка смс с кодами от Госуслуг с 1 июня 2025 года была введена федеральным законом от 1 апреля 2025 г. N 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

