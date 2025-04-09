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09:00, 9 апреля 2025Мир

В США выразили обеспокоенность политикой Трампа по Ирану

NYT: Политика Трампа по Ирану вызывает обеспокоенность в США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour/ WANA / Reuters

Политика американского лидера Дональда Трампа по ядерной программе Ирана вызывает обеспокоенность в США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов.

В публикации утверждается, что предстоящие ирано-американские переговоры о ядерной сделке, которые состоятся в Омане, «сталкиваются со значительными проблемами и вполне заслуженным недоверием».

«Я очень обеспокоена. Эта тактика переговоров под угрозами, используемая администрацией Трампа, не является заменой серьезной политики в отношении Ирана», — заявила эксперт по Ирану и директор программы внешней политики Института Брукингса Сюзанна Мэлони.

В свою очередь, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House Санам Вакил отметил, что США и Иран «находятся на развилке дорог, приближаясь к кризису».

7 марта Трамп выразил желание заключить сделку с Ираном по его ядерной программе. Он подчеркнул, что выступает против появления «еще одного государства с ядерным оружием». Позже американский лидер пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если США и Иран не достигнут соглашения.

8 апреля официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что переговоры США и Ирана состоятся в субботу, 12 апреля, и будут прямыми.

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