ТАСС: ВСУ атаковали церковь в Курской области с прятавшимися внутри людьми

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию церкви в селе Гуево Курской области с прятавшимися внутри людьми. Об этом рассказала местная жительница Мария Дейнеко, передает ТАСС.

По словам россиянки, украинские солдаты сожгли артиллерией ее дом еще в сентябре 2024 года. В тот же период были сожжены еще восемь домов на улице. После этого жителям пришлось прятаться в подвальных помещениях на территории церкви, где за восемь месяцев они «не видели ни света, ни воды».

«Нас всех в церковь перевезли. Там жили, никуда не выходили. Там одни дроны летают. При церкви в доме, в подвале — и то [дом] взорвали - мы сидели [у входа] (...), стекло все на нас [полетело]», — рассказала Дейнеко.

Ранее сообщалось, что ВСУ сожгли православную церковь в другом населенном пункте Курской области — Погребках. «Считаю, что у них нет Бога в душе», — описал увиденное российский военный группировки войск «Север».

