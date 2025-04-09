Задержание бывшего замглавы транспортной безопасности Росморречфлота попало на видео

ФСБ показала видео задержания бывшего сотрудника Росморречфлота

ФСБ показала видео задержания бывшего сотрудника Росморречфлота. Об этом сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в квартиру к бывшему замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота. Мужчина лежит на полу лицом вниз, и на него надевают наручники. Далее показан его загородный дом с большим прудом во дворе и каминный зал в доме.

В июле 2019 года экс-замглавы управления Росморречфлота получил от учредителя одной из коммерческих организаций машино-место за 500 тысяч рублей и квартиру за 8 миллионов рублей. За это обвиняемый должен был оказывать общее покровительство и попустительство при утверждении результатов оценок уязвимости и планов обеспечения транспортной безопасности, подготовленных организацией.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывший замглавы управления транспортной безопасности Росморречфлота арестован.