Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 10 апреля 2025Ценности

Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @cecred

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) собственного косметического бренда Сecred.

43-летняя исполнительница позировала перед камерой в черном изделии с длинными рукавами и глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. Данный наряд был декорирован многочисленными стразами и другой фурнитурой.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

При этом звезда продемонстрировала объемную укладку с распущенными волосами. Ее образ завершили крупные серьги-кольца и яркий макияж.

В марте мать Бейонсе в платье российского бренда появилась на премии Billboard. Американский модельер Тина Ноулз вышла на ковровую дорожку в вечернем наряде черного цвета.

    Обсудить
    Последние новости

    «Люди стали бояться». Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

    Зеленский ответил на критику главы Минфина США по сделке о недрах

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Крокодил растерзал мужчину перед его друзьями

    Рост популярности необычного секс-фетиша с переодеванием объяснили

    В Сербии раскрыли стоимость потенциальных санкций против России

    Силовики установили переброшенные в Курскую область подразделения ВСУ

    На Западе предупредили о последствиях действий Украины и ее союзников в отношении России

    Стало известно о планах ЕС вмешаться в президентские выборы в Польше

    Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше