Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте

Американская певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) собственного косметического бренда Сecred.

43-летняя исполнительница позировала перед камерой в черном изделии с длинными рукавами и глубоким декольте, которое подчеркивало ее грудь. Данный наряд был декорирован многочисленными стразами и другой фурнитурой.

При этом звезда продемонстрировала объемную укладку с распущенными волосами. Ее образ завершили крупные серьги-кольца и яркий макияж.

В марте мать Бейонсе в платье российского бренда появилась на премии Billboard. Американский модельер Тина Ноулз вышла на ковровую дорожку в вечернем наряде черного цвета.