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10:20, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Дачников предупредили о самых частых причинах штрафов весной

Юрист Русяев: Весной штрафы дачникам могут достигать 50 тысяч рублей
Юлия Сычева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Основные штрафы дачникам связаны с несоблюдением санитарных и противопожарных требований, нарушениями при использовании земли, а также с вопросами регистрации построек, напомнил юрист Илья Русяев. О мерах наказания владельцев участков он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что самым распространенным основанием для штрафа остаются случаи, когда дачники устраивают костры или жарят мясо в мангалах, не соблюдая дистанцию в пять метров от построек. Русяев напомнил, что нарушение правил карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей, а в случае действия особого противопожарного режима сумма увеличивается вдвое.

На втором месте, по его словам, идут штрафы за несанкционированное сжигание мусора. Несоблюдение правил даже на собственном участке подпадает карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. За заросшие сорняками участки дачникам придется заплатить от 300 рублей до 5 тысяч, в зависимости от региона и запущенности участка, предупредил Русяев.

«Захламление, разбитые окна в доме, отсутствие видимой хозяйственной деятельности — все это может быть расценено как неосвоенность. Штраф в этом случае может достигать 50 тысяч рублей», — также напомнил эксперт.

Русяев добавил, что незарегистрированные постройки, будь то баня или сарай, также могут навлечь на своих владельцев административное дело. Размер штрафов составляет от 2 до 5 тысяч рублей, но при повторных нарушениях санкции могут быть серьезнее, заключил эксперт.

Ранее юрист Ярослав Остапенко напомнил, что использование электричества на даче без договора влечет за собой штраф. Владельцев участка могут также оштрафовать за неправильную утилизацию мусора и нарушение правил пожарной безопасности.

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