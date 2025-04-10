Минкульт Украины: За 10 лет было переименовано около 1 тысячи населенных пунктов

Министерство культуры Украины назвало количество переименованных населенных пунктов в ходе десятилетней политики декоммунизации, говорится на сайте ведомства.

За прошедший период в стране переименовали около 1 тысячи населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах.

В Минкульте заключили, что процесс декоммунизации сформировал новую политику памяти на Украине, которая лишена «советской пропаганды», и повысил уровень интереса украинцев к истории страны.

«Возросла устойчивость украинского общества к пропаганде и историческим манипуляциям», — констатировали в Министерстве культуры Украины.

В апреле 2015 года на Украине было принято «декоммунизационное законодательство», которое сформировало четыре документа.

В 2015 году Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Была запрещена советская символика (включая гимн Украинской ССР), ликвидирована Коммунистическая партия Украины (КПУ). Началась и борьба с советской топонимикой, которая заключалась в массовом переименовании городов и улиц. Причем речь шла не о возвращении исторических названий — топонимы времен Российской империи тоже объявили колониальным наследием. Мнение местных жителей при этом не учитывалось, даже если они активно выступали против — как это было в случае с переименованием Кировограда в Кропивницкий.

С начала декоммунизации на Украине демонтировали более 2,5 тысячи советских монументов, переименовали более 1 тысячи населенных пунктов и более 50 тысячи улиц. При этом с самого начала представители власти подчеркивали, что борьба с советским прошлым — это часть большого проекта по дерусификации Украины.