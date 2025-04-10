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12:37, 10 апреля 2025Россия

Минобороны объявило об одиннадцати ударах ВСУ по энергетике России за сутки

МО России: ВСУ за сутки нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли 11 ударов по объектам российской энергетики. Об этом журналистам объявили в Министерстве обороны России.

В Минобороны рассказали, что атакам подверглись сразу восемь регионов — Брянская, Белгородская, Курская, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народная республики и Краснодарский край.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что действия ВСУ нарушают российско-американские договоренности, а атаки киевского режима остаются односторонними.

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