Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:53, 10 апреля 2025Моя страна

Названы самые редкие имена новорожденных в Тюменской области

Самыми редкими именами новорожденных в Тюменской области стали Джина и Моисей
Мария Винар

Фото: Tursk Aleksandra / Shutterstock / Fotodom

Джина и Моисей — самые редкие имена, которые давали своим новорожденным детям жители Тюменской области в начале апреля 2025 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информационно-аналитический портал ЗАГС.

Кроме того, для девочек самыми редкими оказались Амелина, Лариса, Эльвира и Райена, а для мальчиков — Вадиль, Насим, Каримулла и Абрам. В то же время самыми популярными именами стали София, Василиса, Анна, Ева и Варвара. Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами, Артемами, Матвеями и Романами.

Ранее россиянам рассказали, обладательницы каких имен чаще других выигрывают от миллиона рублей в лотерею. Выяснилось, что победительницами чаще всего становятся Натальи, Елены и Татьяны.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто поручение Трампа спецпосланнику перед встречей с Путиным

    Звуки Windows признали национальным достоянием в США

    Стали известны доходы самых популярных писателей России

    Медведев заявил о множестве злоупотреблений в экзаменах по русскому для мигрантов

    Экс-глава Минфина США высказалась о непонятно куда ведущей политике Трампа

    Информацию о тонущем в вырытой коммунальщиками яме россиянине проверят

    Лукашенко объяснил выступление Трампа против БРИКС

    Российский актер подписал контракт с крупнейшим агентством Голливуда

    Бывшая жена Кержакова позагорала в крошечном бикини

    Украина возобновила паромное сообщение с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше