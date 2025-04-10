Названы самые редкие имена новорожденных в Тюменской области

Самыми редкими именами новорожденных в Тюменской области стали Джина и Моисей

Джина и Моисей — самые редкие имена, которые давали своим новорожденным детям жители Тюменской области в начале апреля 2025 года. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на информационно-аналитический портал ЗАГС.

Кроме того, для девочек самыми редкими оказались Амелина, Лариса, Эльвира и Райена, а для мальчиков — Вадиль, Насим, Каримулла и Абрам. В то же время самыми популярными именами стали София, Василиса, Анна, Ева и Варвара. Мальчиков чаще всего называли Михаилами, Александрами, Артемами, Матвеями и Романами.

Ранее россиянам рассказали, обладательницы каких имен чаще других выигрывают от миллиона рублей в лотерею. Выяснилось, что победительницами чаще всего становятся Натальи, Елены и Татьяны.